Андреа Стелла о болиде «Макларена»: «Существуют некоторые области, влияющие на аэродинамические характеристики, на которые мы должны обратить внимание»

Стелла рассказал о доработках болида 2024 года.

Руководитель « » отметил, что в работе над новой машиной основное внимание команда уделила устранению слабых место относительно прошлогоднего болида.

В частности, особое внимание в «Макларене» уделили появлению непредсказуемости в поведении болида на высоких скоростях с минимальным количеством топлива в баках – чаще всего такие условия возникают в квалификациях.

«Да, мы определенно задавались этим вопросом – могли ли мы, сделав машину быстрее, также сделать ее чуть сложнее в управлении и контроле, особенно когда речь идет о предельных скоростях в квалификации.

Первым делом мы проверили, справедлива ли такая постановка вопроса, или же все это были случайные эпизоды, не связанные с техническими характеристиками болида.

И мы посчитали, что у нас определенно существуют некоторые области, влияющие на аэродинамические характеристики болида, на которые мы могли бы обратить свое внимание.

На болидах этого поколения аэродинамика и ходовые характеристики идут практически рука об руку – поскольку вы понимаете, что в идеале нужно стараться как можно сильнее прижимать машину к земле. И это одна из тех проблем, с которой сталкивается каждая команда.

Это является одним из примеров того, в чем командам приходится искать оптимальный компромисс. И таких областей, заслуживающих особого внимания, у команд сразу несколько», – рассказал .

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