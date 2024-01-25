Экс-пилот «Ф-1» Перри Маккарти: «Хэмилотону не стоит так стонать и жаловаться на отсутствие поддержки в начале карьеры»

Экс-пилот «Ф-1» Маккарти высказался о жалобах Хэмилтона на нехватку поддержки.

Пери Маккарти призвал прекратить постоянно жаловаться, рассказывая о том, каким трудным был его путь в начале карьеры, и каких усилий ему стоило в итоге попадание в «Формулу-1».

В последние годы Хэмилтон начал активно продвигать кампании по инклюзивности и многообразию в гонках, упирая на то, что большая часть проблем, с которыми он сталкивался в начале карьеры, в том числе была связана с его цветом кожи.

«Льюису не стоит так стонать и жаловаться на отсутствие поддержки, ведь на самом деле он получил то, о чем многие другие люди могли только мечтать. Например, когда рядом с тобой есть глава « » , который в тебя верит.

И Льюис в свою очередь в ответ на эту поддержку платил тем, что оправдывал ожидания – ведь он был и остается просто блестящим гонщиком. Каждый раз, когда у Льюиса появлялась какая-то возможность – он каждый раз ей пользовался, вкладывая все свои силы в выполнение задачи. Тем не менее, Льюису не стоит слишком много рассуждать о нехватке шансов в начале карьеры», – рассказал Маккарти.

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