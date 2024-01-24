Экс-пилот «Ф-1» Кристиан Альберс: «Не удивлюсь, если ситуация изменится по ходу сезона и Риккардо заменит Переса в «Ред Булл»

Риккардо может заменить Переса в «Ред Булл» – считает Альберс.

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о возможных перестановках в командах «Ред Булл» и «РБ» (ранее «Альфа Таури») по ходу сезона-2024.

Как отметил , его совсем не удивит, если Риккардо перейдет в «Ред Булл» вместо , а место мексиканца уже в младшей команде вскоре займет .

«Лично я считаю очень досадным тот факт, что Лиам Лоусон остался без места в «Формуле-1». Заменив получившего травму , он очень хорошо проявил себя на дистанции в пять гоночных уик-эндов. Я думаю, что Лоусон заслужил свой шанс, уж точно в молодежной команде, как «Альфа Таури» (теперь «РБ»). Это позор!

Хотя я не удивлюсь, если ситуация изменится уже по ходу сезона-2024. Если Серхио Перес продолжит выступать за «Ред Булл» на том же уровне, велика вероятность того, что его в команде заменит Даниэль Риккардо – при условии, что сам будет хорошо выступать. И тогда путь для Лоусона будет свободен.

Думаю, Перес должен быть очень рад тому, что в сезоне-2022 он подписал с « » двухлетний контракт», – рассказал Альберс.

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