Экс-пилот «Ф-1» Кристиан Альберс: «Не удивлюсь, если ситуация изменится по ходу сезона и Риккардо заменит Переса в «Ред Булл»

Теги Ред Булл Кристиан Альберс Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Лиам Лоусон РБ Авто

Риккардо может заменить Переса в «Ред Булл» – считает Альберс.

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о возможных перестановках в командах «Ред Булл» и «РБ» (ранее «Альфа Таури») по ходу сезона-2024.

Как отметил Альберс, его совсем не удивит, если Риккардо перейдет в «Ред Булл» вместо Переса, а место мексиканца уже в младшей команде вскоре займет Лиам Лоусон.

«Лично я считаю очень досадным тот факт, что Лиам Лоусон остался без места в «Формуле-1». Заменив получившего травму Даниэля Риккардо, он очень хорошо проявил себя на дистанции в пять гоночных уик-эндов. Я думаю, что Лоусон заслужил свой шанс, уж точно в молодежной команде, как «Альфа Таури» (теперь «РБ»). Это позор!

Хотя я не удивлюсь, если ситуация изменится уже по ходу сезона-2024. Если Серхио Перес продолжит выступать за «Ред Булл» на том же уровне, велика вероятность того, что его в команде заменит Даниэль Риккардо – при условии, что сам будет хорошо выступать. И тогда путь для Лоусона будет свободен.

Думаю, Перес должен быть очень рад тому, что в сезоне-2022 он подписал с «Ред Булл» двухлетний контракт», – рассказал Альберс.

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5 комментариев
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Риккардо может заменить только Квята в ВЕК
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Дэну бы сначала в РБ оправдать ожидания, Цуноду он не превзошел, а то и уступал ему.
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чтоб такое случилось, надо чтоб другие команды приблизились по темпу к рб, в следствие чего темпа переза не хватит чтоб быть вторым в пелотоне.
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Таак, Лоусон свой шанс заслужил, дааа, а почему при условии сохранения в начале сезона текущего состава РБ в молодёжной программе должен был остаться Риккардо? Он заслужил больше Цуноды, что ли?
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