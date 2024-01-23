Стефано Доменикали: «Не исключаю, что в будущем «Формула-1» может остаться в Барселоне»

Барселона может сохранить Гран-при «Ф-1» – заявил Доменикали.

Руководитель «Формулы-1» высказался о перспективах этапа на трассе « » в свете заявления о подписании контракта на проведение гонки в Мадриде.

Как стало известно сегодня, с 2026 года будет проводиться на новой трассе городского типа в Мадриде. В то же время контракт на проведение испанского этапа в Барселоне истекает как раз в 2026 году.

«Во избежание возникновения недопонимания и сомнений хотелось бы прояснить ситуацию – тот факт, что мы находимся в Мадриде совсем не исключает того факта, что в будущем мы можем остаться и в Барселоне.

Забегая вперед могу сказать, что сейчас ведутся переговоры о том, сможем ли мы в будущем продолжить наше сотрудничество с организаторами гонки в Барселоне, с которыми у нас сложились прекрасные отношения», – рассказал .

«Формула-1» объявила о договоренности на проведение Гран-при в Мадриде с 2026 года