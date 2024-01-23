Макс Ферстаппен: «Мне не нужно подобное соперничество, как с Хэмилтоном»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен не ищет острого соперничества с Хэмилтоном.

Пилот «Ред Булл» рассказал, что их так называемому непримиримому соперничеству с Льюисом Хэмилтоном придают слишком много значения.

Отношения между Ферстаппеном и Хэмилтоном стали напряженными после спорной концовки сезона-2021, когда Макс сумел опередить пилота «Мерседеса» на последнем круге Гран-при Абу-Даби и впервые стать чемпионом:

«Мне не нужно подобное соперничество. Да, конечно, мы с Хэмилтоном хотим победить друг друга. Но, если честно, когда мы встречаемся в обычной обстановке вне трассы, то ведем себя как совершенно нормальные, обычные люди».

Ферстаппен также оценил свои перспективы стать восьмикратным чемпионом «Формулы-1», обогнав по количеству титулов Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона:

«Если это случится – ну, значит случится. Но для этого тебе должно очень сильно повезти – ты должен очень долгое время оставаться за рулем очень хорошей машины. Ведь гонщик зависит от болида, на котором выступает.

Когда я выиграл свой первый титул, то сразу сказал, что все последующие достижения будут для меня скорее приятным бонусом. Потому что, реалистично оценивая ситуацию, я понимал, что уже добился в «Формуле-1» всего, чего хотел.

Я побывал на подиуме, выигрывал поул, выиграл чемпионат. Это то, чего я мечтал добиться в «Формуле-1». Так что да, после этого я просто стараюсь оставаться на вершине, и все».

Закрылось ТВ-шоу, сводившее пилотов «Ф-1» на равном авто. Гонщики хвастались итогом и молили о втором шансе

2 комментария
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Вот чел честно говорит, хочет с поулов улетать в закат, и тошнить постоянно чтобы не привести всем круг, плевать ему на правила, честность, даже нельзя с ним бороться на стартах всяким водителям корыт, если что то он говорил Расселу что то подобное, и возмущался как мерсы в Австралии посмели его атаковать, напарником должен быть полный днарь, иначе начинаются надутые губы, предъявы от Йоса в Баку, с тех пор чика кстати слился вдруг, и запомните вот это лучший в истории, лучше Сенны, цените его победы бесконечные и его бесконечные нарушения правил, ему можно как сказал маси после блокировки в Бразилии 21, а вы получите штраф когда все остальные захотели ездить также. Ну да ладно чего тут сделаешь, вот такая теперь ф1, наслаждайтесь.
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