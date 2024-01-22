Ферстаппен о сдаче экзамена на водительские права: «Мне повезло. Если бы я не сдал экзамен, это было бы довольно унизительно»

Ферстаппен поделился воспоминаниями о сдаче экзамена на права.

Пилот « » дебютировал в «Формуле-1» в 17 лет – когда у него еще не было водительских прав. Вскоре после прецедента, созданного «Ред Булл», в ФИА внесли в регламент изменения.

Теперь гонщикам разрешается выступать в «Формуле-1» только с 18 лет.

По словам трехкратного чемпиона, его экзамен прошел не вполне гладко, но все же увенчался успехом.

«В какой-то момент экзаменатор сказал мне ехать направо, а я повернул налево. А потом я не уступил дорогу (пешеходам на переходе).

Он был не очень доволен, а я начал с ним спорить, поскольку мне казалось, что людей на переходе еще не было. И я сказал ему: «Но их же там еще нет, почему я должен останавливаться?»

Но да, в целом мне повезло, что я прошел. Если бы я не сдал экзамен, это было бы довольно унизительно. Думаю, в конечном счете экзаменатор был ко мне довольно добр», – рассказал Ферстаппен.

Доминирование Ферстаппена – машина или все же личный вклад? В «Ф-1» сравнили: год решил не болид