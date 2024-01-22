Ферстаппен о сдаче экзамена на водительские права: «Мне повезло. Если бы я не сдал экзамен, это было бы довольно унизительно»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен поделился воспоминаниями о сдаче экзамена на права.

Пилот «Ред Булл» дебютировал в «Формуле-1» в 17 лет – когда у него еще не было водительских прав. Вскоре после прецедента, созданного «Ред Булл», в ФИА внесли в регламент изменения.

Теперь гонщикам разрешается выступать в «Формуле-1» только с 18 лет.

По словам трехкратного чемпиона, его экзамен прошел не вполне гладко, но все же увенчался успехом.

«В какой-то момент экзаменатор сказал мне ехать направо, а я повернул налево. А потом я не уступил дорогу (пешеходам на переходе).

Он был не очень доволен, а я начал с ним спорить, поскольку мне казалось, что людей на переходе еще не было. И я сказал ему: «Но их же там еще нет, почему я должен останавливаться?»

Но да, в целом мне повезло, что я прошел. Если бы я не сдал экзамен, это было бы довольно унизительно. Думаю, в конечном счете экзаменатор был ко мне довольно добр», – рассказал Ферстаппен.

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6 комментариев
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Понапакупали прав всякие 🤦‍♂️
+12
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+12
Ответ 87mores
Понапакупали прав всякие 🤦‍♂️
Ездиют потом как сумасшедшие
+10
0
+10
Ответ nikolai2011
а этот глагол из какой вселенной?
Из ироничной, очень рекомендую побывать
+10
0
+10
Ответ 87mores
Понапакупали прав всякие 🤦‍♂️
не купила, а подарили!
+3
0
+3
Ему в Сочах права выдали.
И шашечки на крышу
+1
-1
0
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