Алекс Албон: «Не бывает такой вещи, как хороший гонщик в плохой команде. Если бы не обновление «Макларена», сейчас бы о Пиастри и Норрисе так не говорили»

Албон оценил свои выступления в сезоне-2023.

Пилот « » за прошлый чемпионат заработал 27 очков, помог своей команде занять 7-е место в Кубке конструкторов, и серьезно улучшил свою репутацию – поскольку теперь многие называют одним из лучших гонщиков «Формулы-1».

В то время как ранее Албон провалился в «Ред Булл» и потерял место основного пилота «Ф-1», в итоге получив второй шанс в «Уильямсе».

По словам Алекса, он не стал намного сильнее в сравнении с прошлыми сезонами – скорее дело в том, что болид «Уильямса» стал позволять ему бороться за чуть более высокие места, благодаря чему его стали замечать эксперты и болельщики.

«Да нет, я все понимаю. Понимаю, почему так происходит. Когда я смотрю на свою карьеру, то вижу, что очень хорошо провел свой первый сезон – что в некотором смысле и привело к тому, что меня повысили немного быстрее, чем было нужно. И в сезоне-2020 я был слишком неопытным и уязвимым.

Очевидно, что потом у меня был год перерыва, а свой следующий шанс я получил уже в «Уильямсе». Но я никогда не считал, что мне не место в «Формуле-1». Мне кажется, что по мере того, как росла моя уверенность в себе, как я становился сильнее и опытнее – я смог проявлять себя все лучше и лучше.

И вы правы, я тоже нахожу это странным. Я вообще считаю, что не бывает такой вещи, как хороший гонщик в плохой команде. По той же самой причине мне в данном случае нравится пример Оскара Пиастри и , которые оба фантастически провели прошлый сезон. Но если бы не то самое обновление болида « » в середине сезона, я не уверен, что сейчас мы бы так много о них говорили.

То же самое случилось и с нами, только в меньших масштабах. В предыдущем сезоне я порой проводил фантастические гонки в борьбе за 16-ю позицию, но об этом вообще никто не говорил – потому что речь шла лишь о 16-й позиции. В последнем же сезоне я мог провести хорошую гонку и благодаря этому попасть в топ-10 – и об этом сразу же начинали говорить люди, а мои акции начали расти. Но да, такова « », надо оказаться в нужное время в нужном месте», – рассказал Албон.

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