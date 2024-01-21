Гюнтер Штайнер: «Думаю, в этом сезоне некоторые команды смогут догнать «Ред Булл», доминирование закончится»

Штайнер уверен в окончании доминирования Ферстаппена.

Бывший руководитель « », оценивая перспективы команд в 2024 года, высказал мнение о том, что кому-то из конкурентов « » рано или поздно удастся догнать лидеров, и тогда можно будет победить.

«Это доминирование закончится. На мой взгляд, сейчас просто такой период. Думаю, в этом сезоне некоторые команды смогут догнать «Ред Булл». Посмотрите, что удалось сделать «Макларену» в прошлом году – они очень быстро прибавили и догнали конкурентов.

Да, понятно, что в прошлом сезоне Макс действительно доминировал в чемпионате. Думаю, в данный момент в отношении Макса мы говорим о лучшем гонщике за рулем лучшей машины. Но в «Формуле-1» есть и другие хорошие гонщики, а в этом году появятся хорошие машины», – рассказал .

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