Карлос Сайнс-старший о сыне: «С каждым годом ему удается добиваться прогресса и становиться сильнее»

Карлос Сайнс высказался о прогрессе сына в «Ф-1».

Двукратный чемпион WRC и победитель «Дакара-2024» поделился мнением о прогресса в « ».

«Что я ценю в Карлосе, так это то, что постоянно продолжает прогрессировать. Карлос по-прежнему молод, но уже является весьма опытным гонщиком. Думаю, сейчас он находится в своей лучшей форме, несмотря на возраст.

Есть гонщики, которые в определенный момент перестают расти и прогрессировать, Карлосу же пока удается добиваться прогресса и с каждым годом становиться только сильнее.

Я верю в том, что в новом сезоне «Феррари» сможет сделать недостающий шаг вперед. Машина 2024 года должна стать лучше и мы надеемся, что этот скачок вперед все-таки случится», – рассказал .

«Дакар» впервые выиграл электрокар. Программу уже закрыли ради «Ф-1», хотя доделывали годы