Карлос Сайнс-старший о сыне: «С каждым годом ему удается добиваться прогресса и становиться сильнее»

Теги Феррари Карлос Сайнс-старший Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Карлос Сайнс высказался о прогрессе сына в «Ф-1».

Двукратный чемпион WRC и победитель «Дакара-2024» поделился мнением о прогресса Карлоса Сайнса в «Феррари».

«Что я ценю в Карлосе, так это то, что постоянно продолжает прогрессировать. Карлос по-прежнему молод, но уже является весьма опытным гонщиком. Думаю, сейчас он находится в своей лучшей форме, несмотря на возраст.

Есть гонщики, которые в определенный момент перестают расти и прогрессировать, Карлосу же пока удается добиваться прогресса и с каждым годом становиться только сильнее.

Я верю в том, что в новом сезоне «Феррари» сможет сделать недостающий шаг вперед. Машина 2024 года должна стать лучше и мы надеемся, что этот скачок вперед все-таки случится», – рассказал Сайнс-старший.

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3 комментария
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Ответ Jack 13th
Лицемер старый. Не будь этот соска его сынком, он б и слова положительного о нём не сказал.
Удивительно что отец любит сына и желает ему добра, не правда ли?
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Так он про себя говорит: Карлос в лучшей форме, несмотря на возраст, постоянно прогрессирует, дайте Карлосу подходящую машину и он выиграет еще один Дакар
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