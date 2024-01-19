Ландо Норрис: «Пиастри провел невероятный сезон. Он очень хорош в умении справляться с давлением»

Норрис высоко оценил дебютный сезон Пиастри.

Пилот « » отметил, что его впечатлило умение его напарника сохранять спокойствие и всегда действовать с холодной головой.

Также Ландо рассказал, что с нетерпением ждет начала нового сезона и уверен в дальнейшем прогрессе команды.

« провел невероятный сезон. Сохранять спокойствие и быть собой – хорошо, когда кто-то тебе об этом напоминает.

Думаю, Оскар очень, очень хорош в умении справляться с давлением – лучше, чем справлялся я, когда начинал карьеру. Хотя понятно, что все люди разные. Но он очень хорош с точки зрения умения, справляться с давлением, сохранять спокойствие, оставаться хладнокровным.

Мне кажется, с годами я сам стал лучше справляться с этими вещами – и теперь я знаю, как должен действовать в подобных ситуациях.

И я с очень большим уважением отношусь к Оскару за то, как он сумел сохранять спокойствие, оказавшись в совершенно новом для себя окружении, в «Формуле-1», на большой сцене.

Если говорить о подготовке к сезону, то все идет по графику. За последние четыре-пять-шесть месяцев мы узнали много нового. Так что да, мы достигли прогресса и многому научились.

В команде появилось несколько новых специалистов, и хотя не все они сразу смогут внести свой вклад в работу с машиной, мы уже узнали несколько новых для себя вещей.

Я с воодушевлением жду нового сезона, ведь мы наконец-то находимся на правильном пути, знаем о том, в каком направлении нужно продолжать двигаться, и сейчас я просто хочу хорошо начать сезон», – рассказал .

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