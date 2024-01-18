Руководитель автоспортивного подразделения «Порше»: «Формула-1» остается для нас очень интересной гоночной серией»
«Порше» в будущем рассмотрит приход в «Формулу-1».
Немецкая компания долгое время вела переговоры с «Ред Булл», чтобы стать техническим партнером австрийской команды, но стороны не смогли прийти к соглашению. В итоге собственную заводскую команду в «Ф-1» получит «Ауди».
Однако руководитель автоспортивного подразделения «Порше» Михаэль Дрейсер не стал исключать новой попытки прихода компании в «Формулу-1» в обозримом будущем.
«Автоспорт всегда будет одним из важнейших элементов для нашего бренда. И «Формула-1» остается для нас очень интересной гоночной серией.
В ближайшие несколько лет мы сосредоточимся на своих текущих гоночных программах – в WEC, IMSA и «Формуле Е». Мы хотим бороться там за большие победы. Что касается различных спекуляций, то мы традиционно не комментируем слухи», – рассказал Дрейсер.
Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 4 автозавода, а теперь и Райан Рейнольдс