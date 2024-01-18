Руководитель автоспортивного подразделения «Порше»: «Формула-1» остается для нас очень интересной гоночной серией»

«Порше» в будущем рассмотрит приход в «Формулу-1».

Немецкая компания долгое время вела переговоры с « », чтобы стать техническим партнером австрийской команды, но стороны не смогли прийти к соглашению. В итоге собственную заводскую команду в «Ф-1» получит « ».

Однако руководитель автоспортивного подразделения « » Михаэль Дрейсер не стал исключать новой попытки прихода компании в «Формулу-1» в обозримом будущем.

«Автоспорт всегда будет одним из важнейших элементов для нашего бренда. И « » остается для нас очень интересной гоночной серией.

В ближайшие несколько лет мы сосредоточимся на своих текущих гоночных программах – в WEC, IMSA и «Формуле Е». Мы хотим бороться там за большие победы. Что касается различных спекуляций, то мы традиционно не комментируем слухи», – рассказал Дрейсер.

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