Руководитель автоспортивного подразделения «Порше»: «Формула-1» остается для нас очень интересной гоночной серией»

Теги Ред Булл Ауди Порше Формула-1 Авто

«Порше» в будущем рассмотрит приход в «Формулу-1».

Немецкая компания долгое время вела переговоры с «Ред Булл», чтобы стать техническим партнером австрийской команды, но стороны не смогли прийти к соглашению. В итоге собственную заводскую команду в «Ф-1» получит «Ауди».

Однако руководитель автоспортивного подразделения «Порше» Михаэль Дрейсер не стал исключать новой попытки прихода компании в «Формулу-1» в обозримом будущем.

«Автоспорт всегда будет одним из важнейших элементов для нашего бренда. И «Формула-1» остается для нас очень интересной гоночной серией.

В ближайшие несколько лет мы сосредоточимся на своих текущих гоночных программах – в WEC, IMSA и «Формуле Е». Мы хотим бороться там за большие победы. Что касается различных спекуляций, то мы традиционно не комментируем слухи», – рассказал Дрейсер.

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