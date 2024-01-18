Зак Браун о продлении контракта с Норрисом: «Я считаю, что мы располагаем лучшей парой пилотов в «Формуле-1». Ландо – крайне ценный актив»

Браун не видит препятствий в продлении контракта с Норрисом.

Исполнительный директор «Макларена» рассказал, что очень доволен текущим составом пилотов команды и сделает все, чтобы его сохранить.

Для этого « » нужно будет договориться с о новом контракте – нынешнее соглашение британца истекает в конце 2025 года:

«Я считаю, что мы располагаем лучшей парой пилотов в «Формуле-1». У нас в запасе еще есть какое-то время, но да, он (Норрис) является лакомым кусочком (на рынке пилотов), так что нам бы хотелось гарантировать продолжение сотрудничества, и чем раньше – тем лучше.

Думаю, Ландо очень нравится в «Макларене». И да, наша общая мечта – вместе выигрывать гонки и титулы. И я думаю, что Ландо полностью согласен с этим и готов себя этому посвятить, чтобы добиться этого вместе с нами.

Ландо – крайне ценный актив для гоночной команды, так что мы не заинтересованы в том, чтобы менять его на кого-то другого».

Браун также сомневается в том, что Норрис польстится на вероятное предложение «Ред Булл», даже с учетом того, что возможность управлять машиной, которая выиграла 21 Гран-при за сезон, может быть чрезвычайно привлекательной:

«Каждый раз, когда речь идет о машине, выигравшей 21 Гран-при за сезон, гонщику очень трудно будет сказать, что управлять этой машиной ему будет не интересно.

Но дело ведь не только в машине – но и в траектории развития, в окружении и атмосфере. Это семья. Учитывая культурные особенности и то, кем Ландо является как человек, он очень здорово вписывается именно в «Макларен». И что в сравнении с остальными девятью командами именно «Макларен» является для него самым подходящим домом, а не только «Ред Булл».

Браун добавил, что денежная сторона вопроса при продлении контракта с Норрисом также не должна стать для «Макларена» проблемой:

«Нас вполне устраивает имеющееся у «Макларена» в данный момент количество ресурсов. Мы являемся прибыльной гоночной командой, и это здорово. Мы работаем на пределе возможностей потолка бюджета, и имеющееся количество ресурсов позволит нам добиться всего, что нам требуется, в том числе в вопросе гонщиков», – рассказал .

«Он готов». «Макларен» расхваливает своего лидера – ваяет претендента на победы в «Ф-1»