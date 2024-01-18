Джеймс Воулз о шансах «Уильямса» в борьбе с «Альпин» и «Астон Мартин»: «Это нереально. Мы слишком далеко, чтобы сделать такой шаг в этом году»

Воулз оценил перспективы «Уильямса» в сезоне-2024.

Руководитель британской команды в первый же свой сезон сумел помочь « » добиться прогресса – и команда поднялась на седьмое место в Кубке конструкторов – опередив «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Хаас».

При этом Воулз признал, что развить этот успех и подняться еще выше в Кубке конструкторов, пробуя опередить уже такие команды, как « » и « », будет невозможно:

«Нет, это нереально. Я знаю, каковы отрывы между командами на самом деле и знаю темпы нашего развития. И с учетом того, что мы еще хотим изменить, сейчас мы слишком далеко от того, чтобы попробовать сделать такой шаг вперед уже в этом году. Я уверен, что мы станем лучше, но я не буду предпринимать ничего, что могло бы поставить под угрозу достижение наших целей в долгосрочной перспективе».

Воулз добавил, что при выстраивании структуры и принципов работы «Уильямса» не будет копировать то, с чем сталкивался в « »:

«Это может прозвучать странно, но я не хочу ничего копировать. Ведь тогда я ничего не узнаю о сильных сторонах своей команды и они останутся неиспользованными.

Мой опыт работы в предыдущей команды – это просто некий ориентир, но руководствуясь лишь этим вы ничего не добьетесь в «Формуле-1». Ты должен сказать себе: «Я нахожусь вот здесь, а вот сюда я хочу добраться». И потом придумать механизмы, которые помогут мне достичь этой цели».

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