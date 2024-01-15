«Мерседес» потратит $38 млн на расширение базы в Бракли

Теги Формула-1 Мерседес Авто

«Мерседес» получил разрешение властей на расширение базы.

В «Мерседесе» давно планировали работу над модернизацией объектов инфраструктуры и постройки новых зданий в рамках расширения базы в Бракли. Данные изменения потенциально должны позволить расширить штат с 1400 до 1900 сотрудников конкретно в Бракли.

Планам расширения базы воспротивились несколько местных бизнесменов, однако в итоге местный комитет по стратегическому планированию разрешил проведение работ. Затраты на проведение модернизации оцениваются примерно в $38 млн.

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