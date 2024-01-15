«Мерседес» потратит $38 млн на расширение базы в Бракли

«Мерседес» получил разрешение властей на расширение базы.

В « » давно планировали работу над модернизацией объектов инфраструктуры и постройки новых зданий в рамках расширения базы в Бракли. Данные изменения потенциально должны позволить расширить штат с 1400 до 1900 сотрудников конкретно в Бракли.

Планам расширения базы воспротивились несколько местных бизнесменов, однако в итоге местный комитет по стратегическому планированию разрешил проведение работ. Затраты на проведение модернизации оцениваются примерно в $38 млн.

Льюису Хэмилтону 39, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?