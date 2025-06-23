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  • Нико Хюлькенберг: «Результаты Бортолето – вопрос времени. Габи зажигает, у него есть все необходимое»
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Нико Хюлькенберг: «Результаты Бортолето – вопрос времени. Габи зажигает, у него есть все необходимое»

Хюлькенберг высоко оценил напарника, не заработавшего ни одного очка в «Ф-1».

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг выразил уверенность в том, что Габриэл Бортолето будет бороться за высокие позиции.

В нынешнем году на счету ветерана 20 очков, дебютант «Формулы-1» пока не попадал в топ-10.

«Разумеется, [опыт] помогает во многих ситуациях. Я должен быть в тонусе, ведь Габи действительно зажигает. Он молодой пилот, новичок, но он очень впечатляет. Скорость, насколько чисто он пилотирует, подход, настрой, трудолюбие.

Да, пока результатов нет, но это просто вопрос времени, потому что у него есть все необходимое. Он очень впечатляет и, безусловно, подгоняет меня», – подчеркнул Нико.

Габриэл Бортолето: «Расселл не заработал ни одного очка в дебютном сезоне, но сейчас никто об этом не вспоминает»

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoНико Хюлькенберг
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