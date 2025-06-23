Беганович заменит Леклера в «Феррари» в 1-й практике перед Гран-при Австрии

Беганович проведет за «Феррари» практику на Гран-при Австрии.

Юниор «Феррари» Дино Беганович выступит за команду в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Австрии.

За рулем болида Беганович заменит Шарля Леклера. Ранее Беганович дебютировал за «Феррари», когда провел первую практику перед Гран-при Бахрейна.

В этом сезоне Беганович выступает в «Формуле-2» и в данный момент занимает 10-е место в общем зачете.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?