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Беганович заменит Леклера в «Феррари» в 1-й практике перед Гран-при Австрии

Беганович проведет за «Феррари» практику на Гран-при Австрии.

Юниор «Феррари» Дино Беганович выступит за команду в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Австрии.

За рулем болида Беганович заменит Шарля Леклера. Ранее Беганович дебютировал за «Феррари», когда провел первую практику перед Гран-при Бахрейна.

В этом сезоне Беганович выступает в «Формуле-2» и в данный момент занимает 10-е место в общем зачете.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoФормула-1
Дино Беганович
Гран-при Австрии
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