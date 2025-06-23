Хуан-Пабло Монтойя: «Вопрос в том, нужен ли Ферстаппен «Мерседесу» на данный момент. Расселл близок к борьбе за титул»

Монтойя сомневается в целесообразности перехода Ферстаппена в «Мерседес».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает,ч то гипотетический переход Макса Ферстаппена в «Мерседес» в данный момент не имеет смысла для немецкой команды, учитывая уровень выступлений Джорджа Расселла и инвестиции, вложенные в карьеру Андреа Кими Антонелли .

«Джордж очень близок к тому, чтобы бороться за чемпионский титул. Он достаточно быстр. Так что у меня возникает вопрос – подписал ли он новый контракт с «Мерседесом»? И если да – то почему об этом еще не объявлено? Чего ждет «Мерседес»?

Может, в «Мерседесе » ждут, чем разрешится ситуация Макса Ферстаппена в «Ред Булл »? Но даже если допустить, что «Мерседес» переманит Макса, от кого им тогда избавляться, от Джорджа или от Кими?

Неужели на месте «Мерседеса» вы, видя уровень выступлений Расселла каждый уик-энд, готовы были бы рискнуть и оставить Антонелли? Решились бы вы отказаться от Джорджа?

Мне все равно, сколько времени и денег они вложили в Антонелли, это решение все равно было бы очень непростым. И вопрос в том, нужен ли Макс «Мерседесу» на данном этапе. Победа в Канаде стала для Расселла важным моментом. И я не удивлюсь, если на этапе в Австрии или на «Сильверстоуне» они объявят о новом контракте Расселла», – рассказал Монтойя.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?