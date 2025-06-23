Изак Аджар о любимом моменте в истории «Ф-1»: «Гонка в Бразилии в 2021 году, я большой поклонник Хэмилтона»

Аджар назвал гонку в Бразилии 2021 года любимым моментом в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар рассказал, что при выборе любимого момента в истории «Формулы-1» склонен назвать гонку в Интергалосе 2021 года, которую Льюис Хэмилтон сумел выиграть после старта с 18-й позиции.

«Я назову довольно спорный вариант – гонка в Бразилии в 2021 году. Да, я большой поклонник Льюиса Хэмилтона . И та гонка была потрясающей.

В случае с Льюисом, вплоть до прошлого сезона, сильнее всего впечатлял его гоночный темп. То, как он может порой стартовать из конца пелотона, а в итоге бороться с Джорджем Расселлом. Несмотря на то, что Льюис стартовал 18-м, а Джордж стартовал намного выше.

То преимущество в гоночном темпе, которое было у него над напарниками, в том числе когда он выступал с Валттери Боттасом, то, как он обгонял соперников. И когда Льюис оказывался в трафике, в плотной группе, он начинал демонстрировать другой подход, выбирать альтернативные траектории, чтобы избегать проблем в грязном воздухе», – рассказал Аджар.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?