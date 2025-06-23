Алекс Данн заменит Норриса в «Макларене» в 1-й практике перед Гран-при Австрии

Данн выступит за «Макларен» в пятничной практике в Австрии.

Юниор «Макларена » Алекс Данн примет участие в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Австрии . За рулем болида Данн заменит Ландо Норриса .

Алекс Данн в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2» и в данный момент является лидером чемпионата.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?