Алекс Данн заменит Норриса в «Макларене» в 1-й практике перед Гран-при Австрии
Данн выступит за «Макларен» в пятничной практике в Австрии.
Юниор «Макларена» Алекс Данн примет участие в первой сессии свободных заездов перед Гран-при Австрии. За рулем болида Данн заменит Ландо Норриса.
Алекс Данн в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2» и в данный момент является лидером чемпионата.
А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости