Зак Браун о новом контракте Норриса: «Это наш главный приоритет, следующая цель «Макларена»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Зак Браун Ландо Норрис Авто

В «Макларене» нацелены продлить контракт с Норрисом.

По словам исполнительного директора команды Зака Брауна, продление соглашения с Ландо Норрисом является главным приоритетом «Макларена».

Нынешнее соглашение Норриса с британской конюшней рассчитано до конца 2025 года.

«Да, я бы сказал, что это наш главный приоритет, наша следующая цель. У команды много приоритетных задач, и в случае с Ландо у нас в запасе есть еще достаточно времени, но при этом мы понимаем, что его хотят заполучить все команды в пелотоне.

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Можно сказать, что три другие крупные команды «Ф-1», вероятно, сейчас не имеют представления о том, какими будут их составы пилотов после 2025 года. И мне кажется, что с учетом того, как Ландо проявил себя в «Ф-1», он будет под первым номером в списке кандидатов для этих команд.

При этом я уверен, что в случае с Ландо у нас все хорошо, команда в отличном положении. Думаю, что сезон-2026 будет для всех отличной возможностью перезагрузиться, и я бы не сказал, что у других команд есть что-то такое, чего бы не было у «Макларена».

Ландо комфортно в «Макларене», в этом окружении, с таким напарником. Думаю, что оценивая перспективы на сезон-2026 можно сказать, что шансы добиться наибольших успехов есть у 5-6 команд, и «Макларен» определенно входит в число этих команд», – рассказал Браун.

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