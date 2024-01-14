Соучредитель «Формулы Е»: «Для Переса наши двери всегда открыты»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Формула E Авто

Переса ждут в «Формуле Е».

Соучредитель гоночной серии Альберто Лонго призвал пилота «Ред Булл» всерьез обдумать переход в «Формулу Е» в будущем.

Перес, который в данный момент выступает за «Ред Булл» в «Ф-1», пока не договорился с командой о новом контракте. Нынешнее же соглашение истекает в конце года. При этом многими считается, что в «Ред Булл» стоит подыскать для Макса Ферстаппена нового напарника, учитывая отставание Переса в сезоне-2023.

«Я постоянно общаюсь с Чеко – надеюсь, он примет решение перейти в серию с настоящими соревнованиями (смеется). «Формула Е» – это его дом, для Чеко двери в «Формулу Е» будут всегда открыты, ему тут всегда будут рады», – рассказал Лонго.

За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?

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