Соучредитель «Формулы Е»: «Для Переса наши двери всегда открыты»

Переса ждут в «Формуле Е».

Соучредитель гоночной серии Альберто Лонго призвал пилота « » всерьез обдумать переход в «Формулу Е» в будущем.

, который в данный момент выступает за «Ред Булл» в «Ф-1», пока не договорился с командой о новом контракте. Нынешнее же соглашение истекает в конце года. При этом многими считается, что в «Ред Булл» стоит подыскать для Макса Ферстаппена нового напарника, учитывая отставание Переса в сезоне-2023.

«Я постоянно общаюсь с Чеко – надеюсь, он примет решение перейти в серию с настоящими соревнованиями (смеется). «Формула Е» – это его дом, для Чеко двери в «Формулу Е» будут всегда открыты, ему тут всегда будут рады», – рассказал Лонго.

За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?