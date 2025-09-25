Подписание контракта Расселла с «Мерседесом» затягивается из-за разногласий по деталям соглашения (Motorsport)

Расселл и «Мерседес» пока не могут договориться о новом контракте.

Джордж Расселл и команда «Мерседес» продолжают вести переговоры по деталям нового контракта британца.

По информации Motorsport со ссылкой на свои источники в паддоке, соглашение пока не подписано из-за того, что стороны не могут прийти к компромиссу по целому ряду вопросов.

Основным моментом, как уже сообщалось ранее, считается вопрос длительности нового контракта. Предполагается, что в «Мерседесе» предлагают Расселлу контракт по схеме 1+1, где пункт и продлении соглашения на второй год активируется при достижении определенных условий. В то же время Расселл, как считается, хочет получить гарантированный контракт на два года.

К тому же Расселл стремится заметно повысить свою зарплату, а также хочет заметно сократить количество дней, которые он за год обязан выделять для участия в спонсорских и маркетинговых мероприятиях.

При этом в паддоке уверены, что стороны рано или поздно придут к соглашению и Расселл точно начнет следующий сезон в составе «Мерседеса ».

