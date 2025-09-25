  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Подписание контракта Расселла с «Мерседесом» затягивается из-за разногласий по деталям соглашения (Motorsport)
2

Подписание контракта Расселла с «Мерседесом» затягивается из-за разногласий по деталям соглашения (Motorsport)

Расселл и «Мерседес» пока не могут договориться о новом контракте.

Джордж Расселл и команда «Мерседес» продолжают вести переговоры по деталям нового контракта британца.

По информации Motorsport со ссылкой на свои источники в паддоке, соглашение пока не подписано из-за того, что стороны не могут прийти к компромиссу по целому ряду вопросов.

Основным моментом, как уже сообщалось ранее, считается вопрос длительности нового контракта. Предполагается, что в «Мерседесе» предлагают Расселлу контракт по схеме 1+1, где пункт и продлении соглашения на второй год активируется при достижении определенных условий. В то же время Расселл, как считается, хочет получить гарантированный контракт на два года.

К тому же Расселл стремится заметно повысить свою зарплату, а также хочет заметно сократить количество дней, которые он за год обязан выделять для участия в спонсорских и маркетинговых мероприятиях.

При этом в паддоке уверены, что стороны рано или поздно придут к соглашению и Расселл точно начнет следующий сезон в составе «Мерседеса».

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Если Ферстаппен выиграет все оставшиеся гонки, а Пиастри будет третьим, титул достанется Максу. Это возможно»
7 минут назад
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы у Алекса была другая фамилия, его безупречный сезон оценивали бы выше»
46 минут назад
Джейми Чедуик: «Лоусон был феноменален в Баку, но Аджар проводит сезон сильнее»
сегодня, 10:28
Журналист Бенсон о длительности Гран-при: «Кто-то призывает сократить футбольные матчи? Хайлайты получаются из длинных гонок»
5сегодня, 09:51
Лидер «Ф-2» Форнароли: «Веду переговоры с командами «Ф-1» на 2026-й»
2сегодня, 09:25
Грожан вернется в болид «Ф-1» и проведет первые тесты за «Хаас» после аварии 2020 года
4сегодня, 08:39
Райкконен выиграл первый титул как руководитель команды в мотокроссе
2сегодня, 08:20
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен не будет часто выигрывать в конце сезона, а «Макларен» будет»
2сегодня, 07:56
Льюис Хэмилтон призвал молиться за здоровье своего пса Роско: «Это были пугающие несколько часов»
7сегодня, 07:24Фото
В Gran Turismo 7 добавят новые трассы и 8 автомобилей, включая Ferrari 296 GT3 Gr.3
сегодня, 06:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47