Сайнс-старший о лидерстве на «Дакаре»: «Впереди еще неделя, борьба продолжается»

Теги Тойота ралли-рейды чемпионат мира по ралли Продрайв ралли Дакар Ауди Карлос Сайнс-старший Нассер Аль-Аттия Язид Аль-Раджи Авто

Сайнс-старший подвел промежуточные итоги «Дакара-2024».

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший является лидером «Дакара» после первой половины ралли-рейда. Занимавший первое место Язид Аль-Раджи на «Тойоте» попал в аварию и снялся с шестого этапа, а один из фаворитов Нассер Аль-Аттия («Продрайв») сильно отстал из-за поломки.

«Последняя пара дней получилась невероятно сложной, но мы справились относительно хорошо. Сегодня у меня возникла проблема, я застрял в дюнах и потерял несколько минут. Но мы выжили, и итог положительный: мы лидируем перед днем отдыха, это хороший результат для нас и для «Ауди». Последние дни в дюнах сложились позитивно.

Впереди большой путь. Надо сохранять сосредоточенность, чтобы успешно провести вторую неделю. Если бы мне сказали, что я буду лидером к дню отдыха, я бы обрадовался. Но впереди еще неделя, борьба продолжается», – заявил трехкратный победитель гонки и двукратный чемпион мира по ралли.

Дакар-2024. Леб выиграл 6-й этап, Сайнс-старший – лидер гонки, Аль-Аттия отстал на 2,5 часа, Брейбек и Мацик победили в своих классах

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1 комментарий
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Сайнс-старший просто мужик, желаю ему победы. В 61 год бороться за победу в такой тяжелейшей многодневной гонке....
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