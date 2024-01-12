Сайнс-старший о лидерстве на «Дакаре»: «Впереди еще неделя, борьба продолжается»

Сайнс-старший подвел промежуточные итоги «Дакара-2024».

Испанский гонщик является лидером «Дакара» после первой половины ралли-рейда. Занимавший первое место Язид Аль-Раджи на «Тойоте» попал в аварию и снялся с шестого этапа, а один из фаворитов Нассер Аль-Аттия (« ») сильно отстал из-за поломки.

«Последняя пара дней получилась невероятно сложной, но мы справились относительно хорошо. Сегодня у меня возникла проблема, я застрял в дюнах и потерял несколько минут. Но мы выжили, и итог положительный: мы лидируем перед днем отдыха, это хороший результат для нас и для « ». Последние дни в дюнах сложились позитивно.

Впереди большой путь. Надо сохранять сосредоточенность, чтобы успешно провести вторую неделю. Если бы мне сказали, что я буду лидером к дню отдыха, я бы обрадовался. Но впереди еще неделя, борьба продолжается», – заявил трехкратный победитель гонки и двукратный чемпион мира по ралли.

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