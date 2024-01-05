Стефано Доменикали: «В «Ф-1» не будет классических гонок без Лас-Вегаса, Майами или Джидды»
Доменикали обосновал наличие в календаре «Формулы-1» «денежных» Гран-при.
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что этапы в Лас-Вегасе, Майами и Саудовской Аравии обеспечивают проведение так называемых «классических» гонок.
Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что был бы рад добавить в календарь «пилотажную» трассу в Муджелло.
«Гонки вроде Лас-Вегаса, Майами или Джидды оплачивают Монцу и Спа. Без этих доходов классических гонок не будет», – сказал Доменикали в беседе с Motorsport Aktuell.
Кто владеет трассами «Формулы-1»?