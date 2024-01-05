Стефано Доменикали: «В «Ф-1» не будет классических гонок без Лас-Вегаса, Майами или Джидды»

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Доменикали обосновал наличие в календаре «Формулы-1» «денежных» Гран-при.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что этапы в Лас-Вегасе, Майами и Саудовской Аравии обеспечивают проведение так называемых «классических» гонок.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что был бы рад добавить в календарь «пилотажную» трассу в Муджелло.

«Гонки вроде Лас-Вегаса, Майами или Джидды оплачивают Монцу и Спа. Без этих доходов классических гонок не будет», – сказал Доменикали в беседе с Motorsport Aktuell.

Кто владеет трассами «Формулы-1»?

Макс Ферстаппен: «Добавил бы Муджелло в календарь «Ф-1»

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