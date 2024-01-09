Дзюдзю Нода будет выступать «Супер-Формуле» в 2024 году

продолжит карьеру в статусной японской серии.

Гонщица, которой в феврале исполнится 18 лет, будет выступать в «Супер-Формуле» за команду «ТГМ».

Нода станет первой девушкой в данной серии после Татьяны Кальдерон, которая гонялась в Японии в 2020-2021 годах.

В прошлом сезоне Дзюдзю приняла участие в 12 гонках Открытого чемпионата Евроформулы и завоевала три подиума, в том числе одну победу.

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