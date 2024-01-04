Фернандо Алонсо: «Думал, что контракт в 2007-м с «Маклареном» – последний. Момент, когда я перестану оправдывать свои ожидания, еще не настал»

Алонсо не рассчитывал выступать в «Формуле-1» настолько долго.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что уходить из «Ф-1» пока не время. Тем не менее, двукратному чемпиону мира предстоит узнать, насколько успешно он перенесет рекордные 24 Гран-при в 2024 году.

42-летний испанец является самым опытным гонщиком в истории серии по количеству этапов.

«Посмотрим, какие будут ощущения от 24 гонок. Если я почувствую, что уже не выдаю то, чего ожидаю от себя, то первым это признаю. Этот момент еще не настал.

Когда подписался в « » на три года в 2007-м, то подумал: это мой последний контракт», – сказал Алонсо.

Фернандо также поделился мыслями о богатом на призы сезоне-2023:

«Скажу честно, я ожидал, что финиширую в очках в 80 процентах гонок, попаду в третьи сегменты в 50-60 и, может, однажды окажусь на подиуме, если повезет. Учитывая две машины « », два « » и две « », казалось, что финиш в топ-3 – «Миссия невыполнима».

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