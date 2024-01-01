Победы Хэмилтона и «Астон Мартин», подиум «Уильямса» – «смелые прогнозы» Барретто на 2024-й для сайта «Ф-1»
Сайт «Формулы-1» поделился «смелыми прогнозами» на сезон-2024.
Журналист официального портала «Ф-1» Лоренс Барретто выделил пять событий, которые он ожидает в наступившем году.
Барретто предположил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис попадет в топ-3 личного зачета, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержит 104-ю победу после двухлетнего перерыва, а «Астон Мартин», за который выступают Фернандо Алонсо и Ланс Стролл – первую в истории. В то же время репортер считает, что борьба Льюиса за титул практически исключена.
Еще два предсказания связаны с аутсайдерами: как минимум один подиум «Уильямса» и пятое место «Альфа Таури» в Кубке конструкторов.
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