Победы Хэмилтона и «Астон Мартин», подиум «Уильямса» – «смелые прогнозы» Барретто на 2024-й для сайта «Ф-1»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Уильямс Альфа Таури Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Ландо Норрис Авто

Сайт «Формулы-1» поделился «смелыми прогнозами» на сезон-2024.

Журналист официального портала «Ф-1» Лоренс Барретто выделил пять событий, которые он ожидает в наступившем году.

Барретто предположил, что пилот «Макларена» Ландо Норрис попадет в топ-3 личного зачета, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержит 104-ю победу после двухлетнего перерыва, а «Астон Мартин», за который выступают Фернандо Алонсо и Ланс Стролл – первую в истории. В то же время репортер считает, что борьба Льюиса за титул практически исключена.

Еще два предсказания связаны с аутсайдерами: как минимум один подиум «Уильямса» и пятое место «Альфа Таури» в Кубке конструкторов.

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