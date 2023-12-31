Фернандо Алонсо: «Спасибо, 2023-й. Незабываемый»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо простился с «незабываемым» 2023 годом.

В 2023-м Фернандо Алонсо стал пилотом «Астон Мартин». Двукратный чемпион «Формулы-1» финишировал четвертым в личном зачете и завоевал восемь подиумов, пробив отметку в 100 призовых мест в карьере.

«Спасибо, 2023-й. Незабываемый 😘» – подписал испанец памятные фото, тегнув «Астон Мартин» и «Ф-1».

Весь 2023-й – на одной картинке. Традиционная панорама Sports.ru с главными сюжетами года

Фото: соцсети Фернандо Алонсо

7 комментариев
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Ответ Bzz Pvz
Великий гонщик Нандо Алонсо, желаем тебе всем комментаторским составом сайта sports.ru счастья, здоровья, а главное - побед. Никакие ферстапены , гамильтоны и прочие тебе не ровня
Хватит подрожать мне
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