Чемпион мира-1980 Джонс: «В «Ф-1» одни чертовы примадонны, я во многом потерял интерес»

Чемпион «Формулы-1» 1980 года Джонс утратил интерес к серии.

Алан Джонс, выигравший первый титул в истории « » 43 года назад, разочаровался в современной «Ф-1».

«Сейчас мне очень интересен MotoGP. Я это обожаю: конкуренция, ты до последнего круга не знаешь, кто выиграет чертову гонку. Ярко, очень профессионально…

Я во многом потерял интерес к «Формуле-1» – там одни чертовы примадонны», – заявил 77-летний австралиец.

Джонс также высказался о взносах пилотов за суперлицензию:

«Два миллиона долларов за лицензию [Ферстаппена]? Это уже нелепо.

[В мое время суперлицензия] просто означала, что ты можешь управлять машиной «Формулы-1» – за нее не брали деньги. Ты заполнял форму и получал лицензию, если соответствовал требованиям.

Вот и все – я не понимаю, затем платить два миллиона за лицензию. Какой сервис тебе за это предоставляют? Это просто бумажка, где написано, что ты обладаешь навыками для управления болидом «Формулы-1». Немного глупо».

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