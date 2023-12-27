Гюнтер Штайнер: «По физической форме Хэмилтона ни за что не скажешь, что ему 38-39 лет»
Штайнер полагает, что возраст не является помехой для Хэмилтона.
Пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону в начале января исполнится 39 лет. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил великолепную форму семикратного чемпиона «Формулы-1».
«Не думаю, что Льюис уйдет из «Ф-1». По его физической форме ни за что не скажешь, что ему 38 лет или исполнится 39 в следующем году. Он в очень хорошей форме и вряд ли готов прекратить выступления – ему нравится гоняться», – сказал итальянец.
Том Коронель: «Алонсо – все еще третий пилот «Ф-1» после Ферстаппена и Хэмилтона»
«Формула-1» влетела в поп-культуру. Захватила Маска, Брэда Питта, Шакиру и даже детей