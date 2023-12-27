Гюнтер Штайнер: «По физической форме Хэмилтона ни за что не скажешь, что ему 38-39 лет»

Штайнер полагает, что возраст не является помехой для Хэмилтона.

Пилоту « » в начале января исполнится 39 лет. Руководитель « » отметил великолепную форму семикратного чемпиона «Формулы-1».

«Не думаю, что Льюис уйдет из «Ф-1». По его физической форме ни за что не скажешь, что ему 38 лет или исполнится 39 в следующем году. Он в очень хорошей форме и вряд ли готов прекратить выступления – ему нравится гоняться», – сказал итальянец.

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