Гюнтер Штайнер: «По физической форме Хэмилтона ни за что не скажешь, что ему 38-39 лет»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Хаас Гюнтер Штайнер Авто

Штайнер полагает, что возраст не является помехой для Хэмилтона.

Пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону в начале января исполнится 39 лет. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил великолепную форму семикратного чемпиона «Формулы-1».

«Не думаю, что Льюис уйдет из «Ф-1». По его физической форме ни за что не скажешь, что ему 38 лет или исполнится 39 в следующем году. Он в очень хорошей форме и вряд ли готов прекратить выступления – ему нравится гоняться», – сказал итальянец.

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1 комментарий
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и фото на превью пятилетней давности. Автор, да ты молодец!
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