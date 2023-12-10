Кристиан Хорнер рассказал о сорвавшемся переходе Ньюи: «В «Феррари» очень настойчиво добивались согласия Эдриана, обещая ему весь мир»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Авто

Ньюи мог перейти в «Феррари» в 2014 году – рассказал Хорнер.

По словам руководителя «Ред Булл», по окончании сезона-2014 «Феррари» сделала Ньюи предложение, «от которых не отказываются». Но Хорнеру все же удалось убедить британца остаться.

«Мы выиграли четыре чемпионата подряд – в 2010, 11, 12 и 13 годах, – а потом в «Ф-1» произошло капитальное изменение технического регламента в отношении двигателей. И наш поставщик двигателей полностью провалился. И в этот момент, из-за ситуации с двигателями, от нас ушел Себастьян Феттель. Да и Эдриан Ньюи был очень близок к уходу – еще бы буквально полчаса…

«Феррари» очень настойчиво добивались его согласия, они обещали ему весь мир – «сможешь жить как звезда Голливуда, каждый день летать на базу из Монте-Карло, вообще не платить налоги, сможешь разработать дорожный автомобиль…»

Но мне все-таки удалось убедить его остаться. Я сказал ему: «Мы построим дорожный автомобиль. Если ты хочешь построить дорожный автомобиль – мы это сделаем».

Он спросил меня: «Каким образом?»

На что я ответил: «Без понятия, но мы обязательно найдем способ и сделаем это».

Благодаря сотрудничеству с «Астон Мартин» и я смог прийти к их генеральному директору и сказать: «У нас есть, возможно, лучший инженер и дизайнер всех времен, а у вас отличный бренд. Мы не будем финансировать постройку дорожного автомобиля, но нам есть смысл объединить усилия».

Все это происходило в Англии, в одном из пабов, буквально. И это позволило нам сохранить Эдриана в команде, а ему – реализовать свои амбиции. И мы не теряли надежды – мы знали, что вернемся на победный путь, если решим проблему с двигателем», – рассказал Хорнер.

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1 комментарий
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Да даже если бы перешел, клоунаду Феррари никто не отменял
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