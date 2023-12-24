Кевин Магнуссен о сезоне «Хааса»: «Мы обновили машину, но при этом не поняли, как она работает»

Магнуссен отказался критиковать «Хаас» за провальный сезон.

Пилот американской команды отметил, что все сотрудники « », в том числе гонщики, в равной степени отвечают за результат и за обновления болида. И что никто не должен открещиваться от ответственности.

«Хаасу» удалось достаточно хорошо начать сезон, однако во второй половине чемпионата команда набрала всего одно очко и закончила сезон на 10-м, последнем месте в Кубке конструкторов. Не помогло команде и капитальное обновление болида в концовке сезона.

«Мы должны быть честны перед самими собой и признать, что такой результат не соответствовал ожиданиям и стандартам, учитывая то, какая была проделана работа по перестройке болида, а результат при этом остался почти что прежним.

Модернизация болида была необходима. Мы модифицировали днище машины и привезли его на этап в Майами, но крупным это обновление не было.

Потом долгое время с машиной вообще ничего не происходило. А в воскресных гонках проблем становилось все больше и больше. Давление на инженеров тоже росло – так в итоге и появилась вторая версия болида.

В том числе потому что, как вы сами могли видеть, все хорошие команды в итоге перешли на философию «Ред Булл», в том числе «Феррари». Так что для нас было логичным также последовать данной тенденции.

В итоге мы обновили машину, но, как мне кажется, при этом не поняли, как она работает. Даже данные из аэродинамической трубы говорили об отсутствии улучшений. Мы надеялись, что сможем избавиться от так называемых проблем «разницы дельты». Но до сих пор существуют большие расхождения данным между тем, что вы видите в аэродинамической трубе, и что происходит на трассе.

Как бы то ни было, « » – это командный вид спорта. Мы все вовлечены в процесс, все несем ответственность. И я не хочу быть кем-то вроде священной коровы – я тоже часть проблемы, как и каждый член команды «Хаас». Так что нам нужно держаться вместе и суметь отыграться, как мы уже делали в прошлом», – рассказал .

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