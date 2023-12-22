Макс Ферстаппен о планах создать гоночную команду: «Основное внимание уделяем тому, чтобы осуществлять переход из симрейминга в GT3»

Ферстаппен рассказал о планах создания собственной команды.

По словам пилота « », он хочет начать с команды в классе GT3, давая возможность проявить себя в настоящих гонках лучшим симрейсерам.

«В данный момент проект находится на ранней стадии. Используя Verstappen.com Racing, мы спонсируем и поддерживаем гоночные выступления нескольких ребят, я сам стараюсь давать им какие-то консультации и советы. А началось все с сотрудничество с командой по симрейсмингу «Редлайн».

Многие люди до сих пор не считают симрейсинг профессиональной карьерой, но на самом деле это вполне серьезный вид спорта, и я сам трачу много часов на тренировки и подготовку, чтобы побеждать.

Вместе с Verstappen.com Racing мы сейчас также поддерживаем Тьерри Вермюлена в ДТМ и GTWC Sprint, с отцом занимаемся раллийными гонками. Но конечная цель – создать собственную гоночную команду. Мы начнем с выступлений в классе GT3, а там посмотрим, куда подует ветер.

Вообще, если я начинаю чем-то заниматься, то хочу сделать все правильно. Основное внимание мы уделяем тому, чтобы осуществлять переход из симрейминга в GT3. Чтобы у людей была возможность пробиваться в гонки не только через картинге, ведь прямо сейчас затраты на занятия картингом просто безумно велики.

Занятие симрейсингом в сравнении с картингом намного, намного дешевле. И такой переход (из симрейсинга в гонки класса GT) действительно возможен. Такое уже случалось. Просто по ряду причин заканчивалось не очень хорошо.

Тем не менее, если человек будет действовать как профессионал, то сможет построить отличную карьеру в гонках, выйдя из симрейсинга, я в этом уверен», – рассказал Ферстаппен.

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