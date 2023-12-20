Фредерик Вассер: «С точки зрения стратегии «Феррари» хорошо отработала сезон»

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Вассер доволен стратегией «Феррари» в сезоне-2023.

Руководитель итальянской команды отметил, что в прошедшем чемпионате «Феррари» в целом хорошо отработала в плане стратегии, и у него нет нареканий.

«Всегда нужно стремиться к большему, совершенствоваться, стараться лучше выполнять свою работу.

Честно говоря, как мне кажется, в этом сезоне с точки зрения стратегии мы очень хорошо отработали сезон. Можно вспомнить, например, этап в Остине, где Шарль Леклер сделал всего один пит-стоп. Хотя в большей степени это было связано с конкретным выбором шин, а не чем-то другим.

Стратегия – это когда ты совершаешь ошибку только потому, что машина безопасности появляется на трассе через два круга после того, как вы уже провели пит-стоп. Но у вас же нет хрустального шара, чтобы предсказывать будущее.

И я думаю, что в целом очень доволен операционной деятельностью, доволен уровнем поддержки с базы команды в работе, которую мы выполняем на пит-уолл.

С этой точки зрения сезон прошел довольно гладко, на пит-уолл у нас всегда была спокойная атмосфера, именно такие условия нужны, чтобы принимать правильные решения.

На самом деле, в большинстве случаев, когда со стороны вам кажется, что команда приняла не самое удачное стратегическое решение, на самом деле все это главным образом связано с нехваткой темпа.

Когда у вас в целом хороший темп по ходу сезона, то и стратегия зачастую будет хорошей. Гораздо проще разработать хорошую стратегию и правильно ее исполнить, когда у вас хороший темп. А когда вы оказываетесь слишком медленными – ну, вы просто медленные. Вы можете провести один, два, хоть три пит-стопа, но если ваш темп недостаточно хорош, вы останетесь медленными. Так что в целом у нас все прошло хорошо», – рассказал Вассер.

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2 комментария
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Он сделал мое утро,давно так не ржал.А где-то в стороне плачет один Леклер.
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С точки зрения штуки – отличная шутка!
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