Оскар Пиастри: «Рассчитываем на то, что в следующем году «Макларен» будет бороться за что-то большее»

Пиастри оценил перспективы «Макларена» в сезоне-2024.

По словам австралийца, в « » рассчитывают на прогресс и стремятся приблизиться к конкурентам из « » и « ».

Сам Пиастри, оценивая итоги сезона, в первую очередь отметил то, что стал опытнее, и это должно облегчить ему задачу в следующем году.

«Думаю, что как команда вторую половину сезона мы провели заметно успешнее. И я думаю, мы в полной мере рассчитываем на то, что в следующем году будем бороться за что-то большее. Ну или, по крайней мере, будем проводить каждый уик-энд на хорошем уровне – на том, что был у нас порой в этом сезоне. Хотя я уверен, что в «Феррари» и «Мерседесе» думают точно так же.

Так что мы постараемся сделать все возможное и определенно попробуем начать следующий сезон лучше, чем этот. Что касается меня самого, то я чувствую, что стал заметно опытнее как гонщик. И я надеюсь, что смогу использовать этот опыт, в каком бы положении команда в итоге ни оказалась.

И мне еще многому нужно учиться. Например, правильно работать с этими шинами очень непросто. С нашей машиной бывает очень трудно работать в определенных условиях. В этом смысле каждый Гран-при дает тебе какой-то новый опыт.

Но теперь, когда я уже побывал на всех трассах чемпионата, в следующем году я буду чуть больше знать о том, чего ожидать от того или иного Гран-при. По ощущениям, я уезжал с каждого Гран-при этого сезона, зная немного больше, чем перед его началом. Так что я надеюсь, что в следующем году стану сильнее», – рассказал Пиастри.

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