«Хочу дать талантливым гонщикам шанс проявить себя». Макс Ферстаппен – о желании в будущем стать руководителем гоночной команды

Ферстаппен в будущем хочет стать руководителем гоночной команды.

По словам пилота « », после окончания карьеры в «Формуле-1» он бы рассмотрел возможность создания собственного проекта и работы руководителем команды, чтобы помогать раскрываться молодым гонщикам.

У Ферстаппена уже есть команда в симрейсинге, но он надеется в будущем сделать шаг вперед и перейти в реальные гонки.

«Да, у меня есть такая цель. Для меня не обязательно самому находиться за рулем болида, но я хочу построить что-то большое и дать талантливым гонщикам шанс проявить себя.

Это не значит, что я захочу провести их в «Формулу-1», но я хочу помочь им добиться прогресса в гонках.

В автоспорте существует множество различных гоночных серий, где можно добиться успеха и получать удовольствие от выступлений, а будучи профессиональным гонщиком можно также зарабатывать этим себе на жизнь. И не только в «Формуле-1».

Будучи боссом команды, я бы определенно был руководителем «без дураков». Может быть, это немного старомодный подход, но на самом деле главное – это твоя скорость, а не то, насколько ты активен в соцсетях. Я просто хочу побеждать, ведь тогда все разговоры не по делу тут же прекращаются, для меня победа – это самое главное», – рассказал Ферстаппен.

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