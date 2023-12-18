Зак Браун: «Стелла – фантастический лидер «Макларена», пример для сотрудников»
Браун уверен, что Стелла является выдающимся руководителем «Макларена».
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал об особенностях работы Андреа Стеллы на посту главы гоночного коллектива. По мнению Брауна, специалист, ранее трудившийся в «Феррари», проявляет себя впечатляющим образом.
«Он работает потрясающе. Естественно, речь о происходящем на трассе, но также о культуре, которую он создал. Он вдохновляет людей, выжимает из них максимум – фантастический лидер.
Одна из его сильнейших сторон заключается в прекрасных коммуникационных способностях. Он отлично слушает, собирает разные мнения и превосходно умеет смотреть на ситуацию глазами других. А это талант. Если разговор со специалистами по аэродинамике, он их слышит и переваривает информацию с их точки зрения. Он слушает, обсуждает, вдохновляет.
Он позволяет людям на пит-уолл принимать решения и включается только в том случае, если выбор по-настоящему плохой. Так и должен поступать лидер. Это талант – позволять людям делать свою работу по-своему. Он прекрасно коммуницирует с людьми, служит им примером.
Его мягкая манера поведения не должна обманывать – он жесткий начальник. Жесткий, требовательный, справедливый, пример для сотрудников. Все классические качества, которые ты хочешь видеть в отличном лидере – им и является Андреа.
Он четко выражает свои мысли, что способствует прекрасной коммуникации, поэтому он не несет белиберду. Будь то с прессой [или кем-то еще], он высказывает свои идеи ясно и точно», – поделился мнением Браун.
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