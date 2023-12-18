Зак Браун: «Стелла – фантастический лидер «Макларена», пример для сотрудников»

Браун уверен, что Стелла является выдающимся руководителем «Макларена».

Исполнительный директор « » рассказал об особенностях работы на посту главы гоночного коллектива. По мнению Брауна, специалист, ранее трудившийся в « », проявляет себя впечатляющим образом.

«Он работает потрясающе. Естественно, речь о происходящем на трассе, но также о культуре, которую он создал. Он вдохновляет людей, выжимает из них максимум – фантастический лидер.

Одна из его сильнейших сторон заключается в прекрасных коммуникационных способностях. Он отлично слушает, собирает разные мнения и превосходно умеет смотреть на ситуацию глазами других. А это талант. Если разговор со специалистами по аэродинамике, он их слышит и переваривает информацию с их точки зрения. Он слушает, обсуждает, вдохновляет.

Он позволяет людям на пит-уолл принимать решения и включается только в том случае, если выбор по-настоящему плохой. Так и должен поступать лидер. Это талант – позволять людям делать свою работу по-своему. Он прекрасно коммуницирует с людьми, служит им примером.

Его мягкая манера поведения не должна обманывать – он жесткий начальник. Жесткий, требовательный, справедливый, пример для сотрудников. Все классические качества, которые ты хочешь видеть в отличном лидере – им и является Андреа.

Он четко выражает свои мысли, что способствует прекрасной коммуникации, поэтому он не несет белиберду. Будь то с прессой [или кем-то еще], он высказывает свои идеи ясно и точно», – поделился мнением Браун.

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