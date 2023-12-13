Андреа Стелла: «Мой топ-3 гонщиков за рулем одинаковых болидов – Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Фернандо Алонсо»

Руководитель «Макларена» назвал сильнейших гонщиков «Ф-1» по его мнению.

, оценивая пилотов, выступающих в «Ф-1» в данный момент, не включил в число тройки лучших Льюиса Хэмилтона.

По словам Стеллы, если оценивать возможности гонщиков за рулем одинаковых болидов, то в тройку лучших он бы включил своего старого товарища Фернандо Алонсо (Стелла много лет был гоночным инженером испанца), , а также пилота « » .

« очень талантливый, и, если позволите так выразиться, умный гонщик. Его умственные способности очень высоки. И он обладает весьма интересными чертами характера. Я бы назвал его очень спокойным гонщиком.

Ландо Норрис уже сейчас является одним из лучших гонщиков в «Формуле-1». Он очень быстр, очень хорош в условиях гонки, прекрасно умеет работать с шинами…Думая о Ландо я могу сказать, что если мы с командой сможем предоставить ему достаточно хороший болид, он сможет бороться за чемпионский титул.

Когда же мы говорим о наиболее совершенном, универсальном гонщике, на ум мне сразу приходит Фернандо Алонсо. У него фактически нет слабых мест. Думаю, это и делает его уникальным. Он не является лучшим во многих показателях, но при этом очень силен во всех показателях без исключения. И в Оскаре я вижу такой же мощный разум. Он очень похож на Фернандо и способен заниматься математическими вычислениями во время пилотажа.

С другой стороны, я думаю, что по мере развития Ландо Норрис тоже может стать таким гонщиком. Он тоже немного напоминает мне Фернандо. Мой топ-3 гонщиков за рулем одинаковых болидов – Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Фернандо Алонсо», – рассказал Стелла.

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