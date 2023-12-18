Марк Уэббер: «Разрыв «Макларена» с Риккардо – верное решение. Если бы не Пиастри заменил Даниэля, то кто-то еще»

Уэббер уверен, что досрочный разрыв «Макларена» с Риккардо стал правильным ходом.

Контракт Даниэля Риккардо с « » был рассчитан до конца 2023 года, однако после сезона-2022 место австралийца занял соотечественник , менеджером которого является бывший пилот «Формулы-1» .

«Конечно, Даниэль переживал очень тяжелый период. Если бы не Оскар заменил Даниэля, то кто-то еще. Разумеется, Оскар в то время говорил, что [отнимать место] у австралийца… В «Ф-1» нас было не так много. Но что тут сказать? Это решение «Макларена», и в итоге оно оказалось верным.

Считалось, что у нас было множество вариантов. На самом деле нет. И «Макларен» проявил себя фантастическим образом. Команда высказывалась очень четко, и Оскар был просто в восторге. «Во мне по-настоящему заинтересованы». Простое решение», – сказал Уэббер в интервью GP Racing.

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