Даниэль Риккардо об итогах сезона: «Главным для меня было получить ответ на вопрос – действительно ли я хочу продолжать заниматься этим»

Риккардо рад полноценному возвращению в «Формулу-1».

Пилот « » подвел итоги сезона, по ходу которого он вернулся в чемпионат и в итоге сумел закрепиться в новой команде и получить новый контракт:

«Это был чрезвычайно странный сезон, но я думаю, учитывая то, что это был год, в который, как я думал, я вообще не буду участвовать в гонках, событий в итоге было чрезвычайно много.

И хотя в итоге я участвовал в гонках, при этом я очень много этих гонок пропустил. На самом деле в этом году главным для меня было получить ответ на вопрос о том, действительно ли я хочу продолжать заниматься этим, и вновь поверить в себя, почувствовать уверенность».

Риккардо, заменив де Вриса, успел провести всего два Гран-при, после чего попал в аварию и сломал запястье, из-за чего был вынужден пропустить в общей сложности пять этапов. При этом временно заменявший уже самого Риккардо Лиам Лоусон оставил очень приятное впечатление и даже успел набрать очки.

С учетом всего этого Риккардо признал, что со стороны и правда могло показаться, будто сама судьба говорит ему о том, что лучше будет окончательно завязать с «Формулой-1»:

«Да, я понимаю, что некоторые люди в такой ситуации могли сказать: «Ладно, ты пытался вернуться, потом получил безумную травму – так может, все же стоит завязать?» Но я так никогда не думал.

Я подумал: «Ладно, это и правда досадно, но все в порядке. Я продолжу идти этим путем, ведь я намерен вернуться и бороться за самые высокие места». Так что да, это был тот еще аттракцион, но в целом я чувствую себя хорошо».

Риккардо также признал, что какое-то время, проведенное вне «Формулы-1», помогло ему психологически перезагрузиться:

«Для меня все началось в феврале – мне снова захотелось тренироваться. Ведь у меня было два месяца отпуска зимой – никаких зимних тестов, никакого рабочего графика и так далее. Так что я устроил себе большой отпуск и психологически отключился от гонок. И в течение двух месяцев просто ничем не занимался. Но затем я почувствовал, что нужно постепенно возвращаться к тренировкам, возвращать привычный ритм».

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