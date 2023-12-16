Кристиан Хорнер: «20 кг массы – фундаментальное различие между «Ред Булл»-2022 и 2023»

Хорнер рассказал о главной причине прогресса «Ред Булл» в 2023 году.

В прошлом году «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов впервые с 2013-го, однако в 2023-м впечатлил еще больше, одержав 21 победу в 22 гонках.

По словам руководителя команды , болид-2023 во многом повторял предыдущий, но оказался существенно легче.

«Многие компоненты RB19 достались от RB18: коробка передач, существенная доля подвески, половина шасси. По сути машину в этом году собрали из двух.

Самое значительное изменение – масса. В 2021-м мы очень поздно готовились к новому регламенту из-за борьбы за титул, так что болид-2022 получился довольно коренастым. В этом сезоне нам удалось сбросить 20 килограммов и сгладить недостатки. Но многие детали входили в предыдущую машину и в случае [Ферстаппена] выиграли 34 гонки – 19 в этом году и 15 в прошлом.

[Массу сбрасывали] отовсюду понемногу. Не было одной конкретной области. Я считаю, это фундаментальное различие между машинами на сезон-2022 и 2023», – сказал Кристиан.

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