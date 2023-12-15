Лука ди Монтедземоло: «Сейчас в календаре «Ф-1» слишком много трасс городского типа»

Теги Феррари Ред Булл Лука ди Монтедземоло Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ди Монтедземоло высказался о текущем состоянии «Формулы-1».

Бывший президент «Феррари» считает, что чемпионат остается достаточно интересным, несмотря на подавляющее преимущество Макса Ферстаппена и «Ред Булл».

Единственным негативным моментом ди Монтедземоло назвал слишком большое количество трасс городского типа.

«Я страстно люблю все, что связано с «Формулой-1». За исключением того, что сейчас в календаре чемпионата слишком много трасс городского типа.

В любом случае, я по-прежнему считаю «Формулу-1» достаточно интересной и непредсказуемой, несмотря на такое доминирование Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне. При этом, когда побеждала «Феррари», они каждый год меняли правила, чтобы сделать чемпионат интереснее», – рассказал ди Монтедземоло.

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лука ди Монтедземоло: "Сейчас в пелотоне слишком много ведер, особенно у Корытседеса. А Читерстапен на ньюивозке уезжает в закат"
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий