Лука ди Монтедземоло: «Сейчас в календаре «Ф-1» слишком много трасс городского типа»

Ди Монтедземоло высказался о текущем состоянии «Формулы-1».

Бывший президент «Феррари» считает, что чемпионат остается достаточно интересным, несмотря на подавляющее преимущество и «Ред Булл».

Единственным негативным моментом ди назвал слишком большое количество трасс городского типа.

«Я страстно люблю все, что связано с «Формулой-1». За исключением того, что сейчас в календаре чемпионата слишком много трасс городского типа.

В любом случае, я по-прежнему считаю «Формулу-1» достаточно интересной и непредсказуемой, несмотря на такое доминирование Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне. При этом, когда побеждала « », они каждый год меняли правила, чтобы сделать чемпионат интереснее», – рассказал ди Монтедземоло.

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже