Лука ди Монтедземоло: «Сейчас в календаре «Ф-1» слишком много трасс городского типа»
Ди Монтедземоло высказался о текущем состоянии «Формулы-1».
Бывший президент «Феррари» считает, что чемпионат остается достаточно интересным, несмотря на подавляющее преимущество Макса Ферстаппена и «Ред Булл».
Единственным негативным моментом ди Монтедземоло назвал слишком большое количество трасс городского типа.
«Я страстно люблю все, что связано с «Формулой-1». За исключением того, что сейчас в календаре чемпионата слишком много трасс городского типа.
В любом случае, я по-прежнему считаю «Формулу-1» достаточно интересной и непредсказуемой, несмотря на такое доминирование Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне. При этом, когда побеждала «Феррари», они каждый год меняли правила, чтобы сделать чемпионат интереснее», – рассказал ди Монтедземоло.
Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже