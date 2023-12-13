Карлос Сайнс: «Спринт превращается в первый отрезок воскресной гонки, это явно не способствует повышению зрительского интереса»

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Сайнс выступил за изменение формата спринтов в «Формуле-1».

Пилот «Феррари» считает, что ФИА и руководству чемпионата стоит продолжать эксперименты в попытке найти лучший вариант.

При этом Сайнс считает, что нынешний формат уик-энда со спринтом, использовавшийся в прошедшем сезоне, не работает.

«Думаю, прямо сейчас я согласен с тем, что шести этапов со спринтами за сезон будет более чем достаточно. При этом я согласен и с тем, что сейчас субботние сессии слишком уж сильно раскрывают интригу того, что именно случится в воскресенье, в главной гонке.

По сути, субботний спринт превращается в первый отрезок воскресной гонки, и это явно не способствует повышению интереса телезрителей к самому Гран-при в воскресенье.

Поэтому тут мы приходим к выводу, что в новом году лучше попробовать что-то другое. Что именно? Может, реверсивную стартовую решетку? Или квалификацию с одним быстрым кругом? Что бы это ни было…у меня нет ответа.

Но с учетом того, что спринт является для «Формулы-1» своего рода экспериментом, я был бы готов продолжить эти эксперименты, чтобы понять, какой формат окажется интереснее. Но то, в каком формате проходили спринты в этом сезоне, мне не нравится», – рассказал Сайнс.

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1 комментарий
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К началу спринта у всех на руках покруговки из 2 и 3 практик, поэтому сам спринт к этому времени практически никакой интриги уже не раскрывает
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