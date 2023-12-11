Мика Хаккинен: «Для меня самым ярким моментом сезона стал прогресс «Макларена»

Теги Мика Хаккинен Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Хаккинен отметил прогресс «Макларена» как самое яркое событие сезона.

Двукратный чемпион «Формулы-1», подводя итоги сезона-2023, признал, что наибольшее впечатление на него произвело именно то, как в «Макларене» смогли значительно улучшить скорость своей машины по ходу сезона.

«В целом, оглядываясь назад на события прошедшего чемпионата, лично для меня самым ярким моментом сезона стал прогресс «Макларена» – то, как команда начинала чемпионат в Бахрейне, и как закончила в Абу-Даби, какого прогресса добилась в работе с машиной, насколько сильно смотрелись их гонщики.

И все действительно здорово выглядит не только снаружи, но и изнутри. Вы чувствуете настоящий командный дух, правильный настрой – и то, как им удалось собраться и прибавить, учитывая положение, в котором команда находилась изначально.

В «Макларене» всегда умели здорово развивать машину по ходу сезона. И в этот раз они удалось действительно нечто хорошее», – рассказал Хаккинен.

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