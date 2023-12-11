Макс Ферстаппен о «Ф-1» через 10 лет: «Бензин уйдет, пожалуй. Ясно одно: Ферстаппена там уже не будет»

Теги Хонда Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен поделился мнением о «Формуле-1» будущего.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверен, что не будет выступать в «Ф-1» в 2033 году – тогда трехкратному чемпиону мира будет 36 лет. Также нидерландец высказался о смене моторного регламента в 2026-м.

– Какой вы видите «Формулу-1» примерно через десять лет?

– Бензин уйдет, пожалуй. Но наш спорт уже становится более «зеленым» и экологичным. Ясно одно: Макса Ферстаппена там уже не будет!

– Ваш контракт истекает в 2028-м – через пять лет. В конце 2025 года «Хонда» перейдет к «Астон Мартин». Будет ли «Ред Булл» доминировать с собственными моторами?

– Трудный вопрос. Но над проектом работают сотни людей в Милтон-Кейнсе. Мы не хотим ошибиться в 2026-м и надеемся, что это будет ракета. Посмотрим.

– «Ред Булл» – ваша гоночная семья. На протяжении почти десяти лет вы все делали правильно, не так ли?

– Да, можно подвести положительный баланс, в том числе в плане менеджмента. Мне никогда не приходилось думать о смене команды.

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2 комментария
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Через 10 лет ждём доминирования Алонсо
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Ответ Диванный Хоккебол 1
Через 10 лет ждём доминирования Алонсо
И гениальные стратегии Феррари
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