Фредерик Вассер о прошедшем сезоне: «Для «Феррари» картина стала вполне очевидной утром первого же дня тестов»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Авто

Вассер оценил выступления «Феррари» в прошедшем сезоне.

По словам руководителя команды, понимание того, что «Феррари» впереди ждет очень непростой сезон, пришло в самом начале предсезонных тестов.

«Думаю, картина стала вполне очевидной утром первого же дня тестов. Хотя несмотря на это вы все равно стараетесь развивать свою машину, не сбавляете обороты, надеетесь выиграть поул, выиграть одну-две гонки.

Хотя если учесть тот факт, что в итоге Макс Ферстаппен выиграл почти все гонки, за исключением одной, двух или трех, вы понимаете, что сезон и правда был тяжелым.

Самое важное в нашем деле – видеть четкую картину того, что именно вы делаете, стараясь прибавить, и конечный результат оказался соответствующим ожиданиям», – рассказал Вассер.

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