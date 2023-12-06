Эстебан Окон об итогах сезона-2023: «У нас было девять сходов – вероятно, это больше, чем у кого-либо другого»

Теги Формула-1 Эстебан Окон Альпин Авто

Окон подвел итоги сезона-2023.

По мнению пилота «Альпин», он мог бы завершить чемпионат в топ-10, если бы не многократные случаи невезения и сходы с дистанции.

Окон закончил чемпионат на 12-й позиции, в 14 очках от замкнувшего топ-10 Ланса Стролла.

«Думаю, в этом сезоне у нас было несколько очень хороших моментов, несколько действительно отличных возможностей, которыми мы смогли воспользоваться. Но вот со стабильностью в целом по ходу сезона у нас были большие проблемы.

И у нас было слишком много сходов с дистанции. Что дорого нам обошлось. Вроде бы, у нас было девять сходов – вероятно, это больше, чем у кого-либо другого.

Если убрать поломку коробки передач в Сингапуре, контакт с болидом Оскара Пиастри в Остине, то мы могли бы попасть в топ-10 в общем зачете. Вот почему этот сезон все-таки оставляет ощущение упущенной возможности», – рассказал Окон.

Кто победил в битве напарников «Ф-1» по чистой скорости? Исследование!

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Великий Алонсо
Алонсо почти в 4 раза больше очков чем ты набрал, 8 подиумов. Что с лицом, Эстебан?
На таком Астоне Окон бы и победы одержал)))
+2
-1
+1
Алонсо почти в 4 раза больше очков чем ты набрал, 8 подиумов. Что с лицом, Эстебан?
+1
-1
0
Новый напарник в первом же сезоне тебя уделал
-
Это твой уровень Окон
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий