Эстебан Окон об итогах сезона-2023: «У нас было девять сходов – вероятно, это больше, чем у кого-либо другого»

Окон подвел итоги сезона-2023.

По мнению пилота « », он мог бы завершить чемпионат в топ-10, если бы не многократные случаи невезения и сходы с дистанции.

Окон закончил чемпионат на 12-й позиции, в 14 очках от замкнувшего топ-10 Ланса Стролла.

«Думаю, в этом сезоне у нас было несколько очень хороших моментов, несколько действительно отличных возможностей, которыми мы смогли воспользоваться. Но вот со стабильностью в целом по ходу сезона у нас были большие проблемы.

И у нас было слишком много сходов с дистанции. Что дорого нам обошлось. Вроде бы, у нас было девять сходов – вероятно, это больше, чем у кого-либо другого.

Если убрать поломку коробки передач в Сингапуре, контакт с болидом Оскара Пиастри в Остине, то мы могли бы попасть в топ-10 в общем зачете. Вот почему этот сезон все-таки оставляет ощущение упущенной возможности», – рассказал .

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