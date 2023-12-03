Руководитель «Астон Мартин»: «Я бы не назвал этот сезон разочарованием для команды»

Крак остался доволен сезоном «Астон Мартин».

Руководитель команды подвел итоги чемпионата, по результатам которого « » заняла пятое место в Кубке конструкторов. При этом в начале сезона казалось, что «Астон Мартин» может замахнуться даже на вторую позицию.

«Я бы не назвал сезон разочарованием, потому что вы должны быть реалистами и правильно оценивать положение команды.

Да, мы начали сезон с очень хороших позиций, но также нужно проанализировать то, почему мы оказались в такой позиции. И если все проанализировать и трезво оценивать свои возможности, будучи реалистами, то мы увидим, что у нас нет причин для разочарования.

Мы были удивлены – как и все остальные, я думаю, – что некоторые команды на старте сезона выступали не в соответствии с ожиданиями. Но за счет развития машин по ходу сезона со временем эти команды вернулись на более привычные для себя позиции, скажем так.

Учитывая имеющуюся у нас огневую мощь, мы на этот прогресс никак не могли повлиять. И с этой точки зрения называть сезон разочаровывающим было бы ошибкой.

Мы знаем, над чем должны работать в будущем, если хотим стать сильнее как команда, но, опять же, называть такой сезон разочарованием было бы некорректно», – рассказал Крак.

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