Тото Вольфф о падении зрительского интереса к «Ф-1»: «Хотелось бы видеть больше таких гонок, как в Катаре, когда пилоты постоянно атаковали на пределе»
Вольфф высказался о возможной потере зрительского интереса к «Формуле-1».
По мнению исполнительного директора «Мерседеса», он бы не стал делать скоропалительных выводов и заранее называть скучным следующий сезон.
Вольфф отметил, что «Формуле-1» нужно больше гонок подобных тому, что зрители увидели на Гран-при Катара – где в силу ряда причин пилоты были вынуждены атаковать на пределе на протяжении всей дистанции заезда.
Но главным образом, как считает Вольфф, ситуация зависит от конкурентов «Ред Булл» и их способности догнать нынешних лидеров «Формулы-1».
«Я бы не смотрел на эту ситуацию в негативном ключе, учитывая то, что сейчас конец ноября. Давайте просто дождемся следующего сезона и посмотрим, какова будет ситуация на Гран-при Бахрейна. Как сложится сезон.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация, как шины «Пирелли» будут работать на болидах следующего года. Но да, в конечном счете, оценивая общую картину мы видим, что ситуация с обгонами постепенно ухудшается.
И тут все дело в терморегуляции. Так что лично мне бы хотелось видеть больше таких гонок, как в Катаре, когда пилоты постоянно атаковали на пределе.
Что касается зрительского интереса, то цифры, которые мы видим, очень хороши, у «Ф-1» сильные показатели. Растет популярность в соцсетях, трибуны заполняются, раскупаются все билеты (хотя промоутеры признают, что доминирование «Ред Булл» может негативно сказаться на продажах билетов и зрительском интересе в следующем году).
По сути, все дело в зрелищности. Если гонки будут недостаточно зрелищными, начнет падать и число болельщиков. Хотя в спорте нужно быть честными. Зрелище следует за спортом. И побеждает тот, кто лучше других делает свою работу…
И это нельзя остановить. Так что и нам, и «Феррари», и остальным командам нужно прибавлять и лучше делать свою работу, чтобы соперничать с «Ред Булл». Разумеется, всегда существует риск того, что когда отрыв лидеров достигает определенного уровня, люди могут просто подумать: «Зачем смотреть, если я заранее знаю результат». В конечном счете, нам просто нужно лучше делать свою работу», – рассказал Вольфф.
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Тем же, кто собирается "мощно взбомбить" (с) за то, что Тото окончательно, пардон, охренел, напомню, что тот же Хорнер всегда занимался ровно тем же самым. И во времена доминирования "Мерседеса", и, например, когда "Браун" выкатил свой самовоз в 2009. Тогда, именно с подачи Хорнера регламент поменялся прямо по ходу сезона и фишку "Брауна" с подобием граунд-эффекта разрешили использовать всем. "Браун"-таки успел доехать до титула и, в результате, стал тем самым "Мерседесом".
А до Хорнера, этим занимались и сам Браун вместе с Жаном Тодтом, и Рон Деннис, и Сэр Френк Уильямс, и Бриаторе итд итп.
Будь на Ютубе такое видео, я бы даже наверное поставил ему лайк!
Плюс новый регламент, плюс сокращение бюджета... Короче, Ньюи обеспечил своей команде безоблачное небо до 2026 года, а остальные страдают как могут.