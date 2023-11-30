Джолион Палмер: «Пересу надо пилотировать чище в 2024-м, чтобы избежать дисквалификации на гонку»

Палмер призвал Переса реже попадать в аварии, чтобы не получить дисквалификацию.

На Гран-при Абу-Даби гонщик « » Серхио Перес в очередной раз привлек внимание стюардов, столкнувшись с пилотом « » , и стал лидером «Формулы-1» по штрафным баллам.

У Переса семь штрафных очков, у Логана Сарджента (« ») и Ланса Стролла («Астон Мартин») – по шесть, все остальные спортсмены заработали по четыре очка или менее за последние 12 месяцев.

Эксперт сайта «Ф-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер сообщил, что Серхио необходимо бороться аккуратнее – в противном случае мексиканцу грозит пропуск этапа. В то же время Палмер посчитал штраф Переса в Абу-Даби незаслуженным.

«Невероятно, что он заработал восемь пятисекундных штрафов в последних десяти гонках и нарастил число штрафных баллов до семи, а дисквалификация на гонку выписывается при 12.

В итоге Чеко будет вынужден провести значительную часть следующего сезона с изрядным количеством штрафных очков. Ни одно из них не спишется до 17 сентября грядущего года. Это означает, что ему надо пилотировать существенно чище в первых 17 гонках 2024-го, чтобы избежать огромной проблемы или риска приблизиться к ней.

Несмотря на то, что у Чеко, безусловно, была тяжелая серия гонок, я сочувствую ему из-за наказания в Абу-Даби. На мой взгляд, это классический гоночный инцидент, и в штрафе не было абсолютно никакой необходимости.

Норрис открыл калитку для Переса, и Чеко отпустил педаль тормоза и принял подарок. Из-за небольшой избыточной поворачиваемости перед апексом Пересу пришлось слегка корректировать рулем, и он немного промахнулся мимо апекса. Ландо очевидно не ожидал корректировки со стороны Чеко и начал поворачивать. Британец никак не отреагировал на то, что Чеко выехал чуть глубже, чем намеревался, Норрис продолжал поворачивать, и произошел контакт.

В целом довольно незначительный эпизод, небольшой контакт колесо в колесо, вызвавший несущественные повреждения. Даже при богатом воображении это никак нельзя назвать вопиющим нарушением. Может, против Переса сыграла репутация, накопленная в последних гонках», – проанализировал ситуацию Джолион.

Ландо Норрис: «Я пытался пропустить Переса, а он в меня врезался! Понятия не имею, что он делал»

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?