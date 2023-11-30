Джолион Палмер: «Пересу надо пилотировать чище в 2024-м, чтобы избежать дисквалификации на гонку»

Теги ФИА Макларен Ред Булл Уильямс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес регламент Астон Мартин Джолион Палмер Ланс Стролл Ландо Норрис Логан Сарджент Авто

Палмер призвал Переса реже попадать в аварии, чтобы не получить дисквалификацию.

На Гран-при Абу-Даби гонщик «Ред Булл» Серхио Перес в очередной раз привлек внимание стюардов, столкнувшись с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, и стал лидером «Формулы-1» по штрафным баллам.

У Переса семь штрафных очков, у Логана Сарджента («Уильямс») и Ланса Стролла («Астон Мартин») – по шесть, все остальные спортсмены заработали по четыре очка или менее за последние 12 месяцев.

Эксперт сайта «Ф-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер сообщил, что Серхио необходимо бороться аккуратнее – в противном случае мексиканцу грозит пропуск этапа. В то же время Палмер посчитал штраф Переса в Абу-Даби незаслуженным.

«Невероятно, что он заработал восемь пятисекундных штрафов в последних десяти гонках и нарастил число штрафных баллов до семи, а дисквалификация на гонку выписывается при 12.

В итоге Чеко будет вынужден провести значительную часть следующего сезона с изрядным количеством штрафных очков. Ни одно из них не спишется до 17 сентября грядущего года. Это означает, что ему надо пилотировать существенно чище в первых 17 гонках 2024-го, чтобы избежать огромной проблемы или риска приблизиться к ней.

Несмотря на то, что у Чеко, безусловно, была тяжелая серия гонок, я сочувствую ему из-за наказания в Абу-Даби. На мой взгляд, это классический гоночный инцидент, и в штрафе не было абсолютно никакой необходимости.

Норрис открыл калитку для Переса, и Чеко отпустил педаль тормоза и принял подарок. Из-за небольшой избыточной поворачиваемости перед апексом Пересу пришлось слегка корректировать рулем, и он немного промахнулся мимо апекса. Ландо очевидно не ожидал корректировки со стороны Чеко и начал поворачивать. Британец никак не отреагировал на то, что Чеко выехал чуть глубже, чем намеревался, Норрис продолжал поворачивать, и произошел контакт.

В целом довольно незначительный эпизод, небольшой контакт колесо в колесо, вызвавший несущественные повреждения. Даже при богатом воображении это никак нельзя назвать вопиющим нарушением. Может, против Переса сыграла репутация, накопленная в последних гонках», – проанализировал ситуацию Джолион.

Ландо Норрис: «Я пытался пропустить Переса, а он в меня врезался! Понятия не имею, что он делал»

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удивительно, конечно, Перес в каждой гонке в кого-нибудь влетает, а баллов только семь
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Gonshic
очередной недогонщик недоэксперт учит правильно жить вице чемпиона Ф1 2023. Интересно, Перец вообще знает этого спеца? )))))))
Как звучит вице-чемпион 2023 ))
В истории конечно, останется только этот факт, но мы-то с вами знаем, как эта нищета не способная стабильно на космолете проходить в q3, им стала.
Он за этот «титул» торчит ньюи пол жизни
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ага, надо пилотировать чище и за Haas
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Палмер как гонщик оказался слабеньким, но он делает очень интересную и качественную аналитику. Для чего посадили стюардом бывшего гонщика? неужели мерседес купил?) после этого решения стало понятно, что перес не опередит рассела, обидно, что придушили интригу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий